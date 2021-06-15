Студентов перевели на дистанционку.

Во Владимирской области принято решение перевести на дистанционку областной колледж культуры и искусства. В учреждении выявлена вспышка заражения студентов коронавирусом. Об этом сообщилинаши коллеги из .Среди заболевших – учащиеся, проживающие в общежитии. Некоторых - госпитализировали.По официальной информации, на прошлой неделе COVID-19 подтвердился у двух человек. Группу было решено перевести на удалёнку. На 15 июня ковид диагностировали уже у четырёх молодых людей.Отметим, что учебный год заканчивается, поэтому в общежитии остаются ребята, сдающие экзамены. Учебный процесс в колледже организован с учётом всех требований Роспотребнадзора.В других образовательных учреждениях роста заболеваемости коронавирусом не наблюдается.Напомним, что за минувшие сутки 48 жителей Владимирской области опасной инфекцией.