Объем доходов областного бюджета в 2026 году прогнозируется в сумме примерно 116 миллиардов рублей. Во Владимире состоялось первое заседание осенней сессии Законодательного Собрания области.

Объем доходов областного бюджета в 2026 году прогнозируется в сумме примерно 116 миллиардов рублей. Во Владимире состоялось первое заседание осенней сессии Законодательного Собрания области. Одной из центральных тем стало обсуждение исходных данных для составления проекта областного бюджета на ближайшие 3 года. Как отметила председатель областного парламента, основная статья расходов сохранит свою социальную направленность. Ольга Хохлова,