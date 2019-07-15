Похищенное имущество он успел продать до задержания

Похищенное имущество он успел продать до задержанияЖителя Гусь-Хрустального района обвиняют в кражах. Об этом соообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Зимой прошлого года мужчина, заранее убедившись, что хозяев не будет дома, с помощью отвертки повредил окно, залез в дачный дом в одной из деревень, откуда украл бытовые приборы, электроинструменты, предметы быта, автомойку и магнитолу.Затем злоумышленник совершил еще одну кражу из дачного дома. Он похитил компьютерную технику, цифровую приставку и электроинструменты.Потерпевшие обратились в полицию. Сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.Злоумышленника задержали. Однако похищенное имущество он успел продать.Материалы уголовного дела переданы в суд.