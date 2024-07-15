“Удар по здоровью”: о каких продуктах владимирцам лучше забыть? В современном мире, где здоровое...

“Удар по здоровью”: о каких продуктах владимирцам лучше забыть?В современном мире, где здоровое питание становится всё более популярным, важно обращать внимание на то, что мы едим. Некоторые продукты могут казаться безобидными, но их регулярное употребление может негативно сказаться на нашем здоровье. В проекте Роспотребнадзора “Здоровое питание” рассказали, о каких здоровьях лучше забыть ради здоровья.Красное переработанное мясоК нему относятся сосиски, колбасы, ветчина и другие мясные продукты, которые прошли обработку для увеличения срока годности. Регулярное употребление таких продуктов может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других проблем со здоровьем.Почему они вредят? Одна из главных причин – содержание нитритов и нитратов, используемых для консервации продукта. В процессе переработки эти вещества нагреваются и могут превращаться в канцерогенные соединения, способные повредить ДНК и спровоцировать развитие рака. Кроме того, красное мясо содержит насыщенные жиры, вредные для сердца и сосудов. Поэтому врачи так настаивают на ограничении этих продуктов в рационе. Это не означает, что нужно становиться веганом. Свежее качественное мясо, особенно нежирное, полезно. Это отличный источник белка, железа, витаминов группы В.Сладкие напиткиОни содержат большое количество сахара и искусственных подсластителей, которые могут привести к ожирению, диабету и другим заболеваниям. Кроме того, они не утоляют жажду, а только усиливают её.Такие напитки не имеют пищевой ценности для организма, содержат только «пустые» калории. А это начало пути ко многим серьезным недугам: ожирению, метаболическому синдрому, инсулинорезистентности. К тому же сладкие газированные напитки увеличивают риск развития кариеса, так как, попадая в полость рта, сахар стимулирует рост бактерий.Продукты, содержащие трансжирыТрансжиры — это искусственные жиры, которые образуются при обработке растительных масел. Они могут содержаться в маргарине, выпечке, фастфуде и других продуктах. Употребление трансжиров может привести к повышению уровня холестерина, развитию сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем.Насыщенные жиры повышают уровень холестерина в крови, особенно «плохого» холестерина (ЛПНП). Это увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда и инсульт. Есть данные, что повышенный уровень трансжиров в организме связан с усилением воспалительных процессов в клетках. Следствием могут стать сахарный диабет 2-го типа, метаболический синдром и атеросклероз. Другие исследования показали, что трансжиры в организме могут быть одним из факторов, приводящих к болезни Альцгеймера и ревматоидному артриту.АлкогольАлкоголь может вызвать зависимость, повредить печень, сердце и мозг. Он также может повлиять на психическое здоровье и привести к различным заболеваниям.На фоне алкоголя нервная система перестает нормально работать, возникают проблемы со сном. Замедляется и работа мозга, а это может привести к проблемам с координацией, речью и мышлением. Также наблюдается дефицит витаминов группы В и магния, что повышает риск развития депрессии.Алкоголь может повышать кровяное давление, увеличивать уровень холестерина, риск развития аритмии и других заболеваний сердечно-сосудистой системы. Спиртное неблагоприятно влияет и на состояние иммунитета. Упомянуть стоит и о связи алкоголя с развитием онкологических заболеваний, таких как рак горла, гортани, пищевода, печени, груди и других органов.Рафинированные продуктыЭто продукты, из которых были удалены питательные вещества в процессе обработки. К ним относятся белый хлеб, белый рис, сахар и другие продукты. Отсутствие полезных веществ не единственный недостаток таких продуктов. Они имеют высокий гликемический индекс, а значит, стремительно повышают уровень сахара в крови, дают быстрое насыщение, которое не сохраняется надолго, и вам снова хочется есть.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений