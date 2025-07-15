На Южном объезде Владимира в минувший понедельник произошла авария с участием двух автомобилей. В результате столкновения обе машины оказались в кювете. Ситуация осложнилась тем, что одна

На Южном объезде Владимира в минувший понедельник произошла авария с участием двух автомобилей. В результате столкновения обе машины оказались в кювете. Ситуация осложнилась тем, что одна из участниц аварии — девушка-водитель — оказалась зажата в салоне автомобиля. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. По их данным, Форд Фокус поворачивал в сторону парк-отеля «Жемчужина». В этот