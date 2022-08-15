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Рпенский проезд
Успеют ли сдать в срок Рпенский проезд?...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
Рпенский проезд
Успеют ли сдать в срок Рпенский проезд? Областной прокурор побывал на месте строительства мостового перехода.
На пороге тысячелетия
Сборная трубачей, костюмированное шествие и делегация из Донбасса. Суздаль отметил свой 998 День рождения.
Крылатое сердце России
Путешествие по России верхом. Русская тройка из Петушинского района представила 33 регион на конном турнире в Москве.