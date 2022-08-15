За неделю с 8 по 14 августа во Владимирской области произошло 38 ДТП с пострадавшими, в которых семь человек погибли и 43 получили травмы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

За неделю с 8 по 14 августа во Владимирской области произошло 38 ДТП с пострадавшими, в которых семь человек погибли и 43 получили травмы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Несколько смертельных аварий произошли в Вязниках. Всего за семь дней произошло 308 аварий с материальным ущербом. 86 водителей были пойманы пьяными за рулем, либо