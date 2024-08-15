Видео с этого события было размещено в социальных сетях губернатора.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев выступил с гитарой и спел вместе с участниками «Движения первых». Видео с этого события было размещено в социальных сетях губернатора.На записи Авдеев исполнил песню «Ничего на свете лучше нету» из известного советского мультфильма «Бременские музыканты» в компании подростков из общероссийского общественно-государственного движения.Также на встрече была министр образования и молодежной политики Светлана Болтунова, а ребята активно подпевали губернатору.