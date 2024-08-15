Депутат совета Филипповского сельского поселения Киржачского района не представила губернатору информацию о доходах. За это она была снята с должности, сообщили в прокуратуре области. Из

Депутат совета Филипповского сельского поселения Киржачского района не представила губернатору информацию о доходах. За это она была снята с должности, сообщили в прокуратуре области. Из пресс-релиза прокуратуры области Депутат не представила губернатору региона уведомление об отсутствии в отчётном периоде сделок, сумма которых превышает общий доход её самой и супруга за три последних года, предшествующих отчётному периоду.