Владимир Сипягин на своей пресс-конференции дал прогноз по решению проблемы с обманутыми дольщиками в Коммунаре. И прогноз этот для собственников квартир не очень позитивный. Напомним, люди

Владимир Сипягин на своей пресс-конференции дал прогноз по решению проблемы с обманутыми дольщиками в Коммунаре. И прогноз этот для собственников квартир не очень позитивный. Напомним, люди уже 2 года не могут заехать в свои квартиры из-за того, что застройщик построил дом на улице Центральной с нарушением этажности. В новостройке, окна которой выходят на исторический центр