Запуск системы теплоснабжения пока проходит без аварий.

Во Владимире на 15:00 15 сентября начали отапливать уже 739 домов. В мэрии состоялась планёрка по соблюдению включений. пока проходит без аварий.Вместе со специалистами ПАО «Т Плюс», «Владимирских тепловых сетей» и управляющих компаний чиновники обсудили вопросы подачи ресурса в дома горожан. Власти заверяют, что соблюдение графиков находится на особом контроле.В случае нарушения сроков жильцы могут обратиться в свою «управляшку», а также в диспетчерскую «Т Плюс» по номеру 53-22-20. В городском управлении ЖКХ открыта горячая линия. Жаловаться можно сюда: 53-26-30, но исключительно с 08.30 до 17.00.Точный график опубликован по