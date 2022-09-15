Темпы модернизации отечественного ЖКХ начинают набирать обороты. После августовского заявления правительства РФ о начале масштабной реконструкции коммунальной инфраструктуры в стране.

Темпы модернизации отечественного ЖКХ начинают набирать обороты. После августовского заявления правительства РФ о начале масштабной реконструкции коммунальной инфраструктуры в стране.Фонд национального благосостояния в середине сентября подтвердил объемы выделенного финансирования и сроки исполнения программы. Об этом пишет со ссылкой на генерального директора Фонда ЖКХ Ольги Сердюк."Нам был предоставлен лимит в 150 млрд рублей, и мы понимаем, что работа еще идет, но мы, безусловно, в ближайшее время примем решение на все эти средства. Это значит, что в этом году мы заключим договоры на все 150 млрд рублей. В ближайшие пять лет мы должны будем в отрасль направить 750 млрд рублей – по 150 млрд рублей в год", – цитирует издание главу фонда.Напомним, что общий объем финансирования реконструкции ЖКХ составит 750 млрд рублей на ближайшие 5 лет. В то же время, по словам источников газеты "", существующие объемы необходимого ремонта оцениваются в 4,6 трлн рублей.Вековые трубыСогласно данным Общественного совета при Минстрое РФ, износ коммунальной инфраструктуры составляет около 70%. Это тепломагистрали, системы водоснабжения, канализации, водоотвода. По словам председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Пахомова, в некоторых регионах встречаются асбестоцементные трубы возрастом под 90 лет. И это не случайность – трубопровод из хризотил-асбеста может служить втрое дольше при средней гарантии в 30 лет от производителя. Эти материалы были популярны в прошлом, и сегодня также не утратили актуальности. Основная причина – совокупность полезных свойств хризотилцементных труб, обеспечивающих им популярность на протяжении почти столетия.Хризотилцементные трубы эффективно проводят воду температурой до 115°С под давлением до 1,6 МПа, на них не образуется конденсат, они не окисляются и в них не образуются отложения солей. Хризотилцемент очень плохо проводит тепло, так что при строительстве трубопровода не требуется дополнительная теплоизоляция магистрали. Дополнительным преимуществом хризотилцемента является то, что он устойчив к неблагоприятным воздействиям окружающей среды и механическим повреждениям.Монтаж хризотилцементного трубопровода быстрее и легче его синтетических аналогов – он не требует сварки или дополнительных усилий по подготовке траншей. Достаточно соединить трубы специальной муфтой и герметичный трубопровод готов. Также быстро проводится ремонт, поскольку поврежденную секцию легко изъять и заменить на новую. Средний срок службы хризотилцементных изделий составляет 30 лет, но, как видно из заявления председателя Госдумы, он может быть продлен втрое. А еще, он доступен в каждом регионе страны.Потребности и расходыПроблемы отечественного рынка строительных материалов продолжают усугубляться – сокращение ассортимента привычных материалов, помноженное на логистические трудности, в комплексе представляют собой существенное препятствие на пути реализации масштабных программ. Впрочем, так можно говорить только об импортозависимых областях, в то время как предприятия, чье производство находится в России, наращивают объемы поставок.Хризотилцементная отрасль оказалась среди фаворитов рынка, поскольку весь цикл производства строительных материалов находится у нас в стране. На территории России работают два крупнейших из действующих в мире ГОКа, обеспечивающие основной объем добычи хризотилового волокна на планете. Хризотилцементные строительные материалы доступны по всей Российской Федерации, что существенно облегчает выполнение задач по масштабной реконструкции ЖКХ. Кстати, подрядчики программ капитального ремонта об этом уже знают давно, применяя хризотилцементный шифер и фасадные плиты от Приморья до Заполярья и Дагестана.Помимо решения вопросов логистики и достаточного объема расходных материалов для замены 17 тыс. км тепловых, 66 тыс. водопроводных и 22,5 тыс. км канализационных сетей только в 2022 году, хризотилцементные материалы позволят рационально распорядиться имеющимися средствами.Так, в интервью "Известиям" руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое России, исполнительный директор Ассоциации "Совет ЖКХ" Ирина Булгакова отметила недостаточность выделенных Правительством РФ средств для решения всего комплекса имеющихся задач в сфере ЖКХ. В то же время специалисты Высшей школы экономики еще в 2012 году провели , показавшее существенную выгоду при использовании хризотилцементной продукции."Проведенные расчеты свидетельствуют, что, если долю асбестоцементных шифера и труб в имеющемся объеме производства аналогичной по назначению продукции довести хотя бы до 10%, только прямая экономия на закупках составит 3,7 млрд руб. по шиферу и 2,7 млрд руб. по трубам в год", – отмечают ученые.Путевые меткиНа сегодняшний день правительственная комиссия под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина одобрила 213 из 299 заявок, поданных регионами. Общая стоимость проектов составила 161 млрд рублей, подтверждено намерение выделить заемное финансирование в объеме 125 млрд рублей. Помимо государственной доли в масштабных инфраструктурных проектах будут принимать участие и предприниматели. Правительство установило лимит государственного участия в 80%. Минимальная стоимость проектов составляет 100 млн рублей.Судя по всему, существующий объем работ может быть выполнен в срок, тем более что имеющийся комплекс проблем действительно уже необходимо решать. Российское жилищно-коммунальное хозяйство категорически нуждается в ремонте. И подобные амбициозные задачи необходимо реализовывать с применением отечественной, доступной и надежной продукции, уже зарекомендовавшей себя за почти столетие на российском рынке.