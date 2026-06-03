Следователи продолжают осмотр, изъятие и экспертизы предметов, а также сбор материалов для установления точных обстоятельств дела.

В Петушинском межрайонном следственном отделе регионального СК возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — об убийстве жителя Покрова 1989 года рождения.По версии следствия, подозреваемая — его сожительница 1989 г.р. — задержана в порядке ст. 91 УПК; сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.Следствие установило, что 1 июня вечером в ходе конфликта женщина дважды ударила мужчину ножом в грудную клетку и живот. Пострадавший скончался на месте.Первоначально фигурантка заявила матери, что он якобы наткнулся на нож, затем призналась следователям в нанесении ударов. В момент инцидента в квартире находились двое малолетних детей.