1 июня стартовал купальный сезон.

В 16 муниципалитетах региона работают 37 официальных пляжей.Все пляжи отвечают требованиям МЧС: есть спасательное оборудование, проверено дно и организовано дежурство спасателей.На объектах установлены стенды с погодой и система флагов: красный или черный — купание запрещено, желтый — риск для детей, пожилых и больных, отсутствие флага — условия благоприятны.МЧС настоятельно просит жителей не заходить в воду в состоянии опьянения, при плохом самочувствии или в необорудованных местах.Контролируйте детей и обучайте их плавать.В жару берите головной убор, солнцезащитный крем, очки и воду. Купайтесь только в официальных местах.При опасности звоните 101 или 112.Главные пляжи: Верхний Семязинский пруд и озеро Глубокое (Владимир), городской пляж на р. Гусь (Гусь‑Хрустальный), оз. Старка (Ковров), пляж на р. Ока (Муром).