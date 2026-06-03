В конкурсе участвуют солисты и ансамбли 16–35 лет.

3 июня во Владимирской области подвели итоги приема заявок на межрегиональный вокальный конкурс.Проект реализуется по инициативе Молодежной думы при поддержке Законодательного Собрания. В нем могли участвовать солисты и ансамбли в возрасте от 16 до 35 лет.Заявки пришли из Владимирской области, Центрального, Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов.Даже те, кто формально не подходил, проявили интерес: из Александровского округа поступил запрос от 14-летних исполнителей.Всего организаторы получили 80 заявок; конкурсники исполняют песни на стихи Алексея Фатьянова, полные лирики и истории.Председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова поблагодарила участников и отметила значимость проекта для сохранения культурного наследия и воспитания молодежи.Имена финалистов объявят в июле в рамках Всероссийского Фатьяновского праздника поэзии и песни.