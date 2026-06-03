Мероприятия собрали сотни участников.

Первые летние дни во Владимире для маленьких жителей района «Доброе» прошли ярко и насыщенно. Региональное отделение партии «Новые люди» организовало два праздника двора, посвященных Международному дню защиты детей. Мероприятия собрали сотни участников.Для детей и взрослых организаторы подготовили разные активности: творческие мастер-классы, танцевальных разминках, игры, аквагрим, огромная раскраска и праздник с аниматорами.«Детство — это время мечтать, пробовать и творить. И сделать начала лета особенным для детворы, видеть её искреннюю радость и улыбки — важно для нас. Именно такие активные каникулы запоминаются на всю жизнь. Мы создаем традиции семейного отдыха, которые помогут детям вырасти здоровыми и счастливыми», — отмечает депутат Совета народных депутатов Владимира (партии «Новые люди») Данил Котлер.Большой отклик партия получила от жителей Владимира:«Так здорово, что проводятся такие добрые мероприятия. Всё на высоком уровне. Аниматоры, подарки, аквагрим. Спасибо, что сделали детям праздник!», — говорит Ирина, многодетная мама и участник мероприятия.Поддержка материнства и детства — одно из ключевых направлений работы «Новых людей» как на региональном, так и на федеральном уровне. Во Владимирской области партия два года развивает проект «Время мамы» — это бесплатные консультации, лекции и занятия для беременных и молодых мам. Второй проект — «В школе вкусно». Через него партия работает с родительскими комитетами, проводит лекции с нутрициологами и психологами.