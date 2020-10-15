Проект серебряного волонтера из Владимира Натальи Кондрацкой победил на всероссийском конкурсе «Молоды душой».

Проект серебряного волонтера из Владимира Натальи Кондрацкой победил на всероссийском конкурсе «Молоды душой». Конкурс ежегодно организует Ассоциация волонтерских центров при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ и благотворительного фонда «Память поколений».Полученные гранты пойдут на реализацию социально значимых проектов. Проект Натальи Кондрацкой называется «Душевные встречи». Как-то она участвовала в концерте «Неделя добра» во владимирском Доме для ветеранов. И жильцы попросили устраивать такие встречи чаще. Наталья отозвалась. Диплом владимирского культпросветучилища позволил составлять сценарии, самой участвовать в концертах. О своем волонтерском пути Наталья Кондрацкая рассказала в интервью «Вестям».