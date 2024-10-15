В начале октября неизвестные высыпали шарики ртути в родничок СНТ «Спартак». Местные жители сразу установили самодельную предупреждающую табличку и позвонили в администрацию Владимира. На

В начале октября неизвестные высыпали шарики ртути в родничок СНТ «Спартак». Местные жители сразу установили самодельную предупреждающую табличку и позвонили в администрацию Владимира. На место оперативно выехали сотрудники профильных подразделений. Специалисты провели демеркуризацию. На прошлой неделе взяли повторные пробы воды. еще одна чистка не понадобилась – по результатам лабораторных исследований вода в роднике снова пригодна