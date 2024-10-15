Телефонные мошенники в своих аферах они используют не только пенсионеров, но и маленьких детей. Так, 8 октября в полицию обратилась жительница Александровского района. Она сообщила, что

Телефонные мошенники в своих аферах они используют не только пенсионеров, но и маленьких детей. Так, 8 октября в полицию обратилась жительница Александровского района. Она сообщила, что мошенники обманули ее 8-летнего сына. Мальчик смотрел видео в приложении и увидел ссылку. Перейдя по ней, ребенок попал в телеграм-канал, где ему написала неизвестная девушка. Она пообещала подарить валюту