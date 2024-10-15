3,5 года лишения свободы получил житель Коврова, который пытался уйти от погони и сбил сотрудника ППС. Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Недавно злоумышленника судили. Напомним

3,5 года лишения свободы получил житель Коврова, который пытался уйти от погони и сбил сотрудника ППС. Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Недавно злоумышленника судили. Напомним подробности произошедшего. Лишенный прав за пьяную езду, 3 сентября 2023 года мужчина вновь сел за руль. Водитель проехал на красный сигнал светофора, это увидели сотрудники ДПС и попытались его