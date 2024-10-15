Владимирская область участвует во всероссийской акции «Монетная неделя». Жители могут прийти в офисы банков-участников и сдать монеты, а взамен без комиссии получить банкноты или деньги на

Владимирская область участвует во всероссийской акции «Монетная неделя». Жители могут прийти в офисы банков-участников и сдать монеты, а взамен без комиссии получить банкноты или деньги на карту. Посмотреть список отделений банков, участвующих в акции, можно на сайте монетнаянеделя.рф. В мэрии советуют заранее разложить монеты по номиналу, чтобы сократить время обмена. Приносить можно любую мелочь, даже