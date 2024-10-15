Художник-монументалист Кирилл Ведерников из Вязников расписал вход в Александро-Невский собор в Екатеринбурге. Он изобразил князя в иконописно-авангардном стиле, рассказали в пресс-службе
<a href="https://33live.ru/novosti/15-10-2024-vyaznikovskij-xudozhnik-raspisal-aleksandro-nevskij-sobor-v-ekaterinburge.html" target="_blank">Вязниковский художник расписал Александро-Невский собор в Екатеринбурге</a> - Художник-монументалист Кирилл Ведерников из Вязников расписал вход в Александро-Невский собор в Екатеринбурге. Он изобразил князя в иконописно-авангардном стиле, рассказали в пресс-службе
[url=https://33live.ru/novosti/15-10-2024-vyaznikovskij-xudozhnik-raspisal-aleksandro-nevskij-sobor-v-ekaterinburge.html]Вязниковский художник расписал Александро-Невский собор в Екатеринбурге[/url] - Художник-монументалист Кирилл Ведерников из Вязников расписал вход в Александро-Невский собор в Екатеринбурге. Он изобразил князя в иконописно-авангардном стиле, рассказали в пресс-службе