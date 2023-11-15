Смотрите Вести в 9.00: они выбрали защищать Родину
Дурная слава
- Пошла на ток-шоу за помощью,...
Смотрите "Вести" в 9.00: они выбрали защищать Родину
Дурная слава
- Пошла на ток-шоу за помощью, а теперь. Прокуратура и следком проводят проверку в отношении матери-одиночки семерых детей из Юрьев-Польского района.
За СВОих!
- Они выбрали защищать Родину. Очередную группу владимирских добровольцев проводили в учебные подразделения.
Не только щи да каша
- Чем потчевали во Владимирской губернии? Интересные рецепты из 19 века восстанавливают современные кулинары.