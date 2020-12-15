Трёхстороннее соглашение подписано сегодня в рамках инвестиционного конгресса, проходящего в регионе.

На территории бывшего оборонного завода «Точмаш» во Владимире откроют промышленный технопарк. Соглашение об этом сегодня в рамках инвестиционного конгресса подписали администрация Владимирской области, ООО «ИТКОЛ-сервейнг» и АО «Владимирское производственное объединение «Точмаш».«Мы 25 лет специализируемся на управлении такими площадками. В конкретном случае это предприятие, входящее в систему Росатома. Территория в центре Владимира не будет брошена или продана по частям. Она станет новым промышленным технопарком с кластерным зонированием для местного и привлечённого бизнеса. В первую очередь - для малого и среднего», – отметил председатель наблюдательного совета «ИТКОЛ-сервейнг» Александр Викторов.В свою очередь, замгубернатора Александр Ремина добавил, что для Владимирской области это– новые рабочие места и поддержка бизнеса.