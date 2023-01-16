Во Владимирской области будут судить жителя Подмосковья за поножовщину 50-летний житель Московской...

Во Владимирской области будут судить жителя Подмосковья за поножовщину50-летний житель Московской области обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.Как выяснило следствие, 2 октября 2022 года мужчина находился в гостях у своих знакомых в деревне Песочная Александровского района. Ночью между выпивавшими обвиняемым и сыном хозяина дома произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес пострадавшему удар в грудь ножом.Полученное потерпевшим ранение грудной клетки причинило тяжкий вред его здоровью.Однако обвиняемый свою вину не признал, пояснив, что удара ножом не наносил.Уголовное дело направлено в Александровский городской суд, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.Фото: Pexels.com