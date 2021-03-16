На 31 марта назначено слушание в Арбитражном суде.

На 31 марта назначено слушание в Арбитражном суде.Дело А11-1108/2021 рассмотрит судья Евсеева Н.В. по иску управления муниципальным имуществом г Владимира к ООО АДМ о взыскании неосновательного обогащения и процентов в общей сумме 8 647 095 руб 11 коп, значится в данных официального электронного сервиса "Картотека арбитражных дел".Речь идет о плате за аренду площадей троллейбусного парка во Владимире.Напомним, что в начале февраля крупнейший перевозчик в областном центре АДМ, на работу которого сыпались жалобы горожан - И уже в феврале городской администрацией был подан иск в арбитраж.А с 1 марта, на маршрутах областного центра, изъятых у компании «АДМ», Таково решение владимирской комиссии по организации перевозки пассажиров транспортом общего пользования.