Вопрос об облицовке фасада железнодорожного вокзала во Владимире уже решен? На минувшей пресс-конференции губернатор Владимирской области отвечал на вопросы журналистов. Один из них

Вопрос об облицовке фасада железнодорожного вокзала во Владимире уже решен? На минувшей пресс-конференции губернатор Владимирской области отвечал на вопросы журналистов. Один из них касался проекта реконструкции вокзального здания. По информации Александра Авдеева, пока остается только один нерешенный вопрос – и он касается благоустройства привокзальной площади. Александр Авдеев, губернатор области Если вопрос решеный или нерешенный? Могу