Смотрите Вести в 14.30: Владимирские автобусы оценила прокуратура. Вышли на линию. -...

Смотрите "Вести" в 14.30: Владимирские автобусы оценила прокуратура.Вышли на линию.- Труднодоступный транспорт. Оснащение владимирских автобусов проверила прокуратура - каков итог?На месяц раньше.- Большая вода близко - регион готовится к раннему половодью. В Суздальском районе прошли командно-штабные учения МЧС.Laterna magica.- И волшебный фонарь двадцать восьмого "Анимафеста" зажёгся. Какие работы представлены на суд жюри?