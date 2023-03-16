Смотрите Вести в 14.30: Владимирские автобусы оценила прокуратура.
Вышли на линию.
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Смотрите "Вести" в 14.30: Владимирские автобусы оценила прокуратура.
Вышли на линию.
- Труднодоступный транспорт. Оснащение владимирских автобусов проверила прокуратура - каков итог?
На месяц раньше.
- Большая вода близко - регион готовится к раннему половодью. В Суздальском районе прошли командно-штабные учения МЧС.
Laterna magica.
- И волшебный фонарь двадцать восьмого "Анимафеста" зажёгся. Какие работы представлены на суд жюри?