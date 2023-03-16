Во Владимирскую область зимняя погода вернется к выходным дням В регионе 33 ожидается похолодание,...

Во Владимирскую область зимняя погода вернется к выходным днямВ регионе 33 ожидается похолодание, но не такое резкое, как на Урале. «Сегодня была максимальная температура. Голубое небо, солнце светит. Красота, весна пришла. Но, конечно, в субботу и воскресенье тоже температура понизится. Правда, будет без осадков в Москве. Будет небо голубе, солнышко, ветра не будет, даже загорать можно. Но при антициклоне ночью заметное понижение температуры за счет охлаждения подстилающей поверхности. От 5 до 10 градусов мороза. Вполне зимняя температура в субботу — воскресенье», — отметил метеоролог.