Об этом рассказали участники поисково-спасательного отряда.

За месяц волонтёры «ЛизаАлерт» нашли четырёх пропавших людей мёртвыми. В этом числе один несовершеннолетний. Об этом рассказали участники поисково-спасательного отряда.33 человека, в том числе 12 детей, которые считались пропавшими без вести, были найдены живыми. Двоих исчезнувших в марте людей спасатели до сих пор не могут обнаружить.Всего с начала года на территории Владимирской области пропал 101 человек, 25 из которых – дети. Нашли волонтёры только 94-х, из них 11 были обнаружены мёртвыми.