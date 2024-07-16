Местные жители ждали этого ремонта пять лет. Ямы, колдобины, отсутствие тротуаров и освещения. У людей даже язык не поворачивается назвать это – дорогой. «Шестой канал» неоднократно освещал

Местные жители ждали этого ремонта пять лет. Ямы, колдобины, отсутствие тротуаров и освещения. У людей даже язык не поворачивается назвать это – дорогой. «Шестой канал» неоднократно освещал эту проблему. И вот, наконец, власти начали поиск подрядчика. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Согласно контракту, подрядчик должен будет отремонтировать почти 3 километра дороги. Рабочим предстоит