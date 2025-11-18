30-летний мужчина работал учителем в организации, которая занималась подготовкой иностранных граждан к сдаче экзаменов по русскому языку, а также дополнительно на платной основе оказывал

30-летний мужчина работал учителем в организации, которая занималась подготовкой иностранных граждан к сдаче экзаменов по русскому языку, а также дополнительно на платной основе оказывал миграционные услуги. По информации Следственного комитета, к предпринимателю обратились три иностранных жителя, которым он, за дополнительную плату в размере от трех до шести тысяч рублей, изготовил поддельные договоры о трудоустройстве подсобными