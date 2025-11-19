Медики Больницы скорой медицинской помощи г. Владимира (“Красный Крест”) вернули пациенту возможность сгибать пальцы на левой руке. Два месяца назад он обратился в травмпункт БСМП с

Медики Больницы скорой медицинской помощи г. Владимира (“Красный Крест”) вернули пациенту возможность сгибать пальцы на левой руке. Два месяца назад он обратился в травмпункт БСМП с глубоким порезом левой руки и повреждением сухожилий безымянного пальца и мизинца. Первичная медицинская помощь была оказана: рану ушили. После её заживления врачи рекомендовали вернуться для оперативного лечения, чтобы восстановить