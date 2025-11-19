Пошли раз мужики на охоту - видят берлога. начали они в ней палкой шарить, а из берлоги медведь.
Мужики ноги в руки и бегом, бегут знач по лесу - медведь уже близко.
ну мужики на дерево забрались и сидят медведь внизу ходит ревет. Вдруг медведь начинает на дерево лезть, один целится и говорит - щас я ему яйцо отстрелю, стреляет - попадает в яйцо медведь еще больше злится, мужик опять целится и говорит второму -щас я ему Х%й отстрелю второй в ужасе орет в лоб стреляй, я по глазам вижу он сюда не е/#:ся лезет.
еще анекдот!