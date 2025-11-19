Предложенный подход позволяет проводить обучение на ИТ-продуктах «Ростелекома».

представил собственный стандарт сотрудничества с вузами в области подготовки ИТ-специалистов. Предложенный подход позволяет проводить обучение на ИТ-продуктах «Ростелекома», объединяя работу университетов, студентов и бизнеса. Вузы получают единую модель обучения с готовыми материалами, практическими кейсами и специальной платформой с развернутыми стендами.С 2022 года «Ростелеком» предоставляет вузам доступ к инфраструктурной площадке для практико-ориентированного обучения и сопровождает работу с ПО. Площадка включает продукты, в том числе коммерческого ИТ-кластера компании. Директор по развитию стратегических проектов «Ростелекома», директор ИТ школы РТК Владимир Татаринцев рассказал об опыте компании по взаимодействию с вузами в рамках сессии «Участие аккредитованных ИТ-компаний в обучении студентов ИТ-специальностей» на форуме «Цифровые решения».В портфель образовательных программ «Ростелекома» входят программы разного уровня: от базовых курсов до подготовки специалистов уровня Middle. План включает более восьми направлений, среди которых DevOps, аналитика данных и методы искусственного интеллекта, создание мобильных приложений, технологии распределенного реестра, промт-инжиниринг, управление проектами на основе решений «Ростелекома», аналитика данных на low-code платформах, web-разработка на платформе «Акола».В проект уже вовлечены шесть крупных дочерних компаний «Ростелекома». ИТ-продукты, которые используются в учебном процессе: «Базис», «Dynamix», «RT.DataVision», «RT.Data Lake», «RT.Warehouse», «RT.ClusterManager», «Аврора SDK», «WEB3Gate», «Нейрошлюз», «Яга», «Ёжка» и «Акола». В планах увеличить количество участников до 18.Одни из основных фокусов проекта — адаптация преподавателей и бесшовное внедрение новых программ в образовательный процесс студентов бакалавриата и магистратуры.Владимир Татаринцев, директор по развитию стратегических проектов «Ростелекома»:«За три года число студентов, которые учатся по нашим программам, выросло с двух тысяч до сорока одной тысячи. Мы видим большой интерес и со стороны вузов, и со стороны студентов. Наша задача — дать им доступ к понятным программам, практическим кейсам и современным ИТ-решениям. Для нас важно не только обучить студентов, но и адаптировать преподавателей, чтобы они уверенно работали с нашими продуктами. Такой подход позволяет студентам уже во время учебы развить навыки до уровня Junior и Middle».Стандарт упрощает обновление учебных программ и усиливает связь образования с индустрией. Студенты могут работать с ИТ-решениями и получать опыт, который нужен рынку уже сегодня.Реклама. ПАО Ростелеком. ИНН 7707049388.