В Гороховце судили убийцу, которому в момент преступления было 17 лет. Парень напился и ворвался к незнакомой женщине в квартиру, где зарезал ее в прихожей. После этого он ножом угрожал

В Гороховце судили убийцу, которому в момент преступления было 17 лет. Парень напился и ворвался к незнакомой женщине в квартиру, где зарезал ее в прихожей. После этого он ножом угрожал незнакомке у подъезда. Напомним, мы писали о жутком убийстве, которое произошло в июле 2023 года. Осужденный распивал спиртное в гостях у знакомых. В какой-то момент