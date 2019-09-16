Знаменитый актер Эммануил Виторган рассказал журналистам, что думает о торжестве в семье молодоженов Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Знаменитый актер Эммануил Виторган рассказал журналистам, что думает о торжестве в семье молодоженов Ксении Собчак и Константина Богомолова.Напомним, что Ксения была замужем за его сыном Максимом. Они прожили вместе шесть лет, в 2016 году у пары родился ребенок.Артист рассказал, что считает свадьбу "замечательной", и пожелал молодым всего наилучшего. Когда корреспонденты Life спросили Виторгана-старшего, что он думает по поводу катания молодоженов на катафалке, тот ответил, что ничего об этом не слышал.