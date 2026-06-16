В субботу на Соборной площади столицы Владимирской области пройдёт одно из самых масштабных спортивных событий этого лета – фестиваль народных традиций, отечественных видов спорта и

В субботу на Соборной площади столицы Владимирской области пройдёт одно из самых масштабных спортивных событий этого лета – фестиваль народных традиций, отечественных видов спорта и боевых искусств «Богатырская битва». В программе – командный турнир по стронгмэну, кила, армрестлинг, гиревой спорт, кулачный бой стенка на стенку, русские национальные интерактивы и многое другое. В этом году фестиваль