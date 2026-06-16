Резервисты осваивают огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку, а также основы связи и радиоэлектронной борьбы.

В регионе по прямому поручению президента РФ организовано формирование боевого армейского резерва, призванного обеспечить защиту граждан и стратегически важных объектов. Первые 20 контрактников уже начали обучение под руководством профессиональных инструкторов, осваивая тактическую, медицинскую и инженерную подготовку, а также основы связи и радиоэлектронной борьбы.Деятельность бойцов данного отряда будет ограничена пределами области, а ключевой задачей станет противодействие вражеским беспилотникам. Участникам предоставляют современное снаряжение и экипировку, при этом формат службы позволяет при необходимости совмещать ее с основной работой.Финансовое обеспечение добровольцев составляет порядка 100 тысяч рублей в месяц. В случае отсутствия трудоустройства на «гражданке» всю сумму выплатят региональное правительство и Министерство обороны, а работающим гражданам власти доплатят разницу до указанного уровня дохода. Кроме того, предусмотрены дополнительные премии за успешное выполнение реальных боевых задач.