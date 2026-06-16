«Владимирский централ» ремонтирует помывочные боксы после прокурорской проверки.

Прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях организовала проверку в отношении Владимирского централа (ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области).В ходе инспекции сотрудники ведомства выявили существенные нарушения действующих санитарных регламентов. В частности, специалисты зафиксировали разрушение кафельной плитки и отделки стен в помывочных боксах, расположенных в режимных корпусах тюрьмы.Для устранения выявленных проблем спецпрокуратура подала судебный иск во Фрунзенский районный суд города Владимира. Орган правосудия полностью поддержал требования прокуроров и возложил на администрацию учреждения обязанность по приведению помещений в надлежащий вид.На сегодняшний день под пристальным наблюдением надзорного ведомства решение суда исполняется в полном объеме. В душевых боксах исправительного учреждения рабочие активно проводят косметический ремонт и меняют облицовку стен.