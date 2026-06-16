В июне многие путешествуют по сложным маршрутам. Во время длительных поездок туристы делают короткие остановки – на одну ночь, чтобы с новыми силами продолжить путь. Случается и так, что

В июне многие путешествуют по сложным маршрутам. Во время длительных поездок туристы делают короткие остановки – на одну ночь, чтобы с новыми силами продолжить путь. Случается и так, что получается выбраться из города ненадолго – как раз на день и ночь. Увидеть новый город, полюбоваться его достопримечательностями, переночевать – и домой. Куда же едут на