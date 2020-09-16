23-летний обвиняемый нанес ножом один удар в шею знакомого.

В Петушинском районе мужчина обвиняется в убийстве знакомого. Возбуждено уголовное дело. Сообщили в региональном Следкоме.По версии следствия, около 12 часов 10 сентябрямужчины распивали спиртные напитки. В какое-то время между ними произошла ссора.23-летний обвиняемый нанес ножом один удар в шею знакомого. От полученных повреждений 23-летний потерпевший скончался на месте происшествия.После совершения преступления обвиняемый скрылся, однако вечером того же дня добровольно сдался сотрудникам полиции. Он заключен под стражу. Расследование продолжается.