Прокуратура проверит четыре управляющих компании в связи с нарушениями по срокам подготовки домов к зиме. Об этом стало известно на совещании в Оранжевом доме, которое было посвящено

Прокуратура проверит четыре управляющих компании в связи с нарушениями по срокам подготовки домов к зиме. Об этом стало известно на совещании в Оранжевом доме, которое было посвящено предстоящему отопительному сезону. В какой-то момент слово взял прокурор города. Алексей Грошенков назвал несколько «управляшек» к работе которых имеются замечания. Алексей Грошенков, прокурор г. Владимира По нашей информации,