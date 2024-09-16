В отношении фигурантов следователем органов внутренних дел возбуждены уголовные дела.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Ковровский» в рамках операции «МАК» установили причастность двоих не связанных друг с другом местных жителей к незаконному хранению марихуаны.В ходе обысковых мероприятий по месту жительства 45-летнего ковровчанина полицейские обнаружили и изъяли части наркосодержащего растения конопли и уже готовую к потреблению марихуану. Согласно заключения эксперта-криминалиста вес изъятого превысил 116 граммов. Также более 125 граммов частей каннабиса оперативники изъяли у 46-летнего местного жителя, который хранил наркотическое средство в своей квартире.В настоящее время следователем следственного отдела МО МВД России «Ковровский» в отношении граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств, а также частей растений, содержащих наркотические средства». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.