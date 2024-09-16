Выбирая формат открытого диалога, спикеры общаются с молодежью на темы противодействия дистанционному мошенничеству, профилактики наркомании и деструктивного поведения.

С началом учебного года в целях профилактики правонарушений, преступлений и пропаганды активного и здорового образа жизни сотрудники владимирской полиции вместе с представителями Общественного совета при УМВД России по городу Владимиру инициировали цикл тематических мероприятий в образовательных учреждениях региональной столицы: школах, лицеях, колледжах и вузах. Только за первую неделю сентября полицейские и общественники пообщались на темы противодействия мошенничеству, профилактики наркомании и деструктивного поведения с более чем 2 000 человек.Одна из таких встреч прошла накануне во Владимирском технологическом колледже. Перед молодежью выступила член Общественного совета при городском Управлении МВД России антинаркотический специалист Наталья Куликова. С аудиторией получился открытый диалог о проблеме наркомании среди молодежи, способах вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков. Общественница предупредила о вреде наркотических средств и психотропных веществ, большая часть из которых сейчас синтетического происхождения, а также курительных смесей на молодой организм. Рассказала о разрушительных последствиях, к которым приводит их употребление.- Такие профилактические мероприятия, проводимые нами совместно с участковыми уполномоченными полиции, инспекторами ПДН, имеют важное значение, - пояснила Наталья Куликова. - Мы вместе, полицейские и общественники, открыто обсуждаем с молодыми людьми совершенно разные, но вместе с тем важные на сегодняшний день темы. Информируем подростков, каким образом они могут быть вовлечены в противоправную деятельность, разъясняем нормы предусмотренной уголовной и административной ответственности.В завершение спикер призвала ребят жить осознанно, выбирать правильное живое общение и минимизировать свое нахождение в виртуальном пространстве.