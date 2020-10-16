Об этом заявила директор Департамента здравоохранения Елена Утемова.

На брифинге 15 октября директор Департамента здравоохранения Елена Утемова рассказала о готовности Владимирской области к увеличению количество инфекционных больных. По ее словам, в медицинских учреждениях развёрнуто 858 специализированных коек. В ковидных стационарах находятся на лечении порядка 670 пациентов. Готовы 636 коек для оказания медицинской помощи пациентам с внебольничной пневмонией. Еще 55 коек могут оперативно развернуть на базе хирургического отделения ОКБ. , – подчеркнула глава ведомства.Также еще 20 коек готовы развернуть в Муромской городской больнице №3. Во Владимире могут организовать 70 коек для лечения пациентов с внебольничной пневмонией.Елена Утемова также прокомментировала временную приостановку плановой госпитализации пациентов.- Но это не значит, что хирургический корпус закрыт. Сейчас здесь находится на лечении 140 пациентов. Многие из них нуждаются в высокотехнологичной медпомощи. Мы внимательно следим за эпидситуацией, но плановый приём пациентов пока приостановлен. Тем не менее, будем искать оптимальный баланс между оказанием плановой и экстренной медпомощи».Приобретены современные противовирусные препараты, экспресс-тесты для диагностики коронавирусной инфекции. . Тест на Covid-19 теперь можно выполнить непосредственно у постели больного в течение нескольких минут.Регион дополнительно закупил средства индивидуальной защиты для медиков.К диагностике по системе обязательного медицинского страхования подключены частные медицинские организации города Владимира – Клиника современных медицинских технологий и Областной диагностический центр. Они посменно работают в круглосуточном режиме, оказывая большую поддержку системе здравоохранения.Четырём медицинским организациям выделены дополнительные финансовые средства на приобретение лабораторного оборудования. Так, в Областном кожно-венерологическом диспансере благодаря поставке оборудования мощность лабораторных исследований увеличилась вдвое. Закупается оборудование и для владимирской горбольницы №6, ОКБ и Гусь-Хрустальной городской больницы.