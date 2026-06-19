Тысячи владимирских ребят сдают сегодня ЕГЭ и ОГЭ.

В регионе проходит очередной этап аттестации для учащихся 11-ых классов. Сегодня 489 ребят проверяют свои знания по информатике, а 185 школьников сдают устную часть ЕГЭ по английскому языку. Для проведения испытаний на территории области развернуто 33 специализированных пункта. Свои итоговые баллы участники экзаменов получат не позднее 1 июля.Параллельно основной экзаменационный период проходит и у 9 классов. Ученики сдают ОГЭ по выбранным дисциплинам, за исключением обязательных математики и русского языка. Согласно данным регионального министерства образования, в испытаниях задействовано 5050 человек, для которых функционирует 82 пункта проведения экзаменов. Официальные результаты станут известны ближе к 29 июня.