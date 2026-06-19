Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о приезде во Владимир ведущих федеральных врачей.

Консультационную поддержку руководству будущего Областного клинического центра экстренной медицинской помощи окажут авторитетные российские ученые и медики.В состав экспертной группы вошли профессора и доктора медицинских наук Александр Левчук из Центра имени Пирогова, Владислав Зубрицкий, возглавляющий кафедру хирургии повреждений Медицинского института непрерывного образования, и ректор Института усовершенствования врачей Леонид Шелыгин.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что сегодня делегацию столичных специалистов встречают во Владимире заместитель главы региона Владимир Куимов, а также главные врачи и ведущие хирурги местных клиник. Совместная работа и осмотр баз начались на площадках Больницы скорой медицинской помощи и городской больницы №2.Александр Авдеев подчеркнул, что модернизация здравоохранения и рост качества лечения остаются главными целями областной администрации. Губернатор выразил признательность гостям из соседнего региона за готовность помочь в реализации масштабного проекта по открытию во Владимире к 2028 году ультрасовременного центра неотложной помощи.По словам губернатора, в области трудятся талантливые хирурги и высококлассные операционные сестры, а для обеспечения преемственности кадров сейчас активно идет подготовка молодых специалистов. Авдеев отметил важность создания комфортных рабочих мест для медицинского персонала и обеспечения современных условий для реабилитации пациентов.В завершение Александр Авдеев поздравил приглашенных экспертов и весь медицинский персонал Владимирской области с наступающим профессиональным праздником, пожелав им новых достижений в их благородном труде и надежной поддержки со стороны близких и коллег.