В региональной столице проходит третий этап благоустройства одного из любимых мест отдыха горожан - бульвара художника Иванова.

В региональной столице проходит третий этап благоустройства одного из любимых мест отдыха горожан - бульвара художника Иванова. Об этом на своей странице в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ , который является координатором федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» во Владимирской области.Общая площадь благоустройства составляет порядка 29 тыс. кв. метров. Работы ведутся в несколько этапов. Сначала специалисты подрядных организаций обновили прогулочную зону, затем — обустроили игровую зону. В 2026 году идёт уже третий этап: рабочие прокладывают сеть пешеходных дорожек в сторону федеральной трассы.На преображение бульвара направлено 127 млн рублей, из которых большая часть поступила из федеральной казны. Благоустройство планируется полностью завершить уже в следующем году.«Вместе с городскими депутатами прошлись по бульвару. Аккуратно уложенная тротуарная плитка, заасфальтированые велодорожки, установленные детские площадки, качели, горки, зона для воркаута, другие спортивные пространства, памятник художнику Алексею Иванову. Смонтированы световые арки, входная группа, новые опоры освещения. Красиво, душевно, стильно. А самое главное, много людей.Проект "Формирование комфортной городской среды" — в действии. Благодаря ему люди чувствуют реальные перемены. Города меняются для нас. Работаем дальше!» — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Читайте самые интересные и оперативные новости в наших соцсетях: