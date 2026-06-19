В отношении гражданина возбуждено уголовное дело.

В полицию обратился вязниковец с заявлением о хищении 140 деревянных поддонов со своей площадки на улице Железнодорожной. Ущерб превысил 40 тысяч рублей.Сотрудники угрозыска быстро нашли подозреваемого — 43-летнего жителя Нижнего Новгорода, занимающегося грузоперевозками. Мужчина признался, что заприметил товар у трассы и решил на нем заработать.В два приема, возвращаясь из рейсов, он вывозил поддоны на своей «Газели» и сдавал в пункты приема.Сейчас полиция Вязниковского района расследует уголовное дело о краже. Фигурант находится под подпиской о невыезде, а весь причиненный владельцу имущества ущерб он возместил в полном объеме.